Мінкульт призупинив видачу дозволів на виїзд діячам культури та медіа за кордон

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов’язаних діячів культури та представників ЗМІ за кордон. Причиною стала велика кількість випадків неповернення в Україну у визначений термін.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що через прогалини в українському законодавстві виникли численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби на тимчасовий виїзд за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України в установлені терміни.

У Мінкульті розробили проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

"Запропонований проєкт змін врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення Міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану", - пояснюють в міністерстві.

Нагадаємо, що Мінкульт надав низці українських телеканалів і деяким іншим медіа статус критично важливих підприємств. Це дозволяє їм бронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнного часу.