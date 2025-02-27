Минкульт приостановил выдачу разрешений на выезд деятелям культуры и медиа за границу

Министерство культуры и стратегических коммуникаций с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных деятелей культуры и представителей СМИ за границу. Причиной стало большое количество случаев невозвращения в Украину в срок.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из-за пробелов в украинском законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы на временный выезд за границу за письмом содействия министерству, не вернулись в Украину в установленные сроки.

В Минкульте был разработан проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, находящегося на этапе межведомственного согласования.

"Предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения Министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения", — объясняют в министерстве.

Напомним, что Минкульт предоставил ряду украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий. Это позволяет бронировать военнообязанных работников на период мобилизации и военного времени.