Від системи "Шлях" відключили 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Загалом зі "Шляху" вже вилучено 279 перевізників, чиї водії не повернулися до України.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Водії цих компаній та ФОП протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - зазначають в Укртрансбезпеці.

Як повідомляється, від Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" 13 січня на три місяці відключили:

ФОП Чумак Наталія Петрівна;

ФОП Удовенко Тетяна Миколаївна;

ФОП Гузаревич Олег Андрійович;

ФОП Яковенко Вадим Валерійович;

ФОП Дан Михайло Нуцович;

ФОП Головко Юрій Іванович;

ФОП Селітбовська Вікторія Болеславівна;

ФОП Цілле Стелла Юріївна;

ФОП Кащишинн Олег Богданович;

ФОП Медведь Дар’я Ігорівна;

ФОП Костін Дмитро Андрійович;

ФОП Романенко Регіна Вікторівна;

ФОП Третяк Ростислав В’ячеславович;

ФОП Палига Віктор Володимирович;

ФОП Батін Олександр Богданович;

ФОП Колодяжна Марія Андріївна;

ФОП Голубнич Олександр Миколайович;

ФОП Смирнов Євген Володимирович;

ФОП Беремеш Володимир Русланович;

ТОВ "Айхал".

Перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправлення військовозобов’язаних за кордон у жовтні минулого року. Тоді було виключено перші 27 компаній та ФОП. Усього за такі порушення Укртрансбезпека від’єднала від системи вже 279 перевізників.

За порушення правил перетину кордону 18 грудня комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до ЄКІС "Укртрансбезпеки" на три місяці від системи "Шлях" було відключено 13 перевізників.