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Поліція проводить понад 600 обшуків в рамках спецоперації з перекриття схем втечі ухилянтів

ухилянти, втеча, камаз, затримання, прикордонники
У серпні 2024 року прикордонники затримали одразу 48 чоловіків, що хотіли пробратися до Молдови, сплативши по 150 тисяч гривень. Фото: ДПСУ

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 600 одночасних обшуків в рамках першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків з України.

Як кажуть у поліції, заходи тривають по всіх областях України. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам призовного віку перетинати кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Зазначається, що цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Однак деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити тільки після завершення усіх слідчих дій.

Нагадаємо, що найбільше спроб втечі з України з початку повномасштабного російського вторгнення, за даними Державної прикордонної служби, було зафіксовано на кордоні з Румунією та Молдовою, менше - на кордоні з Угорщиною та Словаччиною, а найменше - на кордоні з Польщею.

Частина чоловіків без права виїзду з країни намагається залишити її через офіційні пункти пропуску через підробку документів, які таке право надають, деякі - сховавшись у транспорті, але значна частина обирає шлях перетину кордону в місцях, де він недостатньо охороняється, зокрема через прикордонні річки (Тиса, Дністер) або пішки через Карпатські гори.

Українські силовики регулярно повідомляють про викриття схем, за якими бажаючі втекти з України отримують консультативну чи транспорту допомогу в реалізації свого задуму, зокрма і аферистів, які наживаються на таких бажаючих.

Регулярно ловлять і самих втікачів під час спроби перетнути кордон чи спроби дістатися прикордоння. У деяких випадках повідомлялося про масові затримання - до декількох десятків чоловіків відразу. Втім, про проведення правоохоронцями масштабної комплексної спецоперації щодо цього явища раніше не повідомлялося.

За даними ДПСУ, за період з лютого 2022 по грудень 2024 року було складено 40,5 тисячі протоколів на виявлених порушників кордону. Втім, масштаби явища значно більші: зазначимо, що тільки у перший рік повномасштабної війни 21% українців заявляли, що особисто спілкувалися з чоловіками, які залишили Україну без законних підстав.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов