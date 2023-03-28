21% українців знають чоловіків, що незаконно виїхали закордон: які схеми використовують найчастіше

21% українців заявляють, що особисто спілкувалися з чоловіками, які після 24 лютого 2022 року виїхали закордон, але не мали на це законних причин чи підстав. Про це свідчать результати опитування "Українського інституту майбутнього" спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп".

При цьому 59% відповіли, що таких знайомих, друзів чи колег не мають, 1% відмовилися відповідати, а решта 19% заявили, що не знають, чи є серед їхніх знайомих такі чоловіки. Зокрема, відповідь "так" надали 21% опитаних з Заходу, 17% – з Центру, 23% – з Києва, 25% – з Півдня, 23% – зі Сходу.

Серед схем, які були застосовані для такого виїзду, 23% серед надавших відповідь "так" назвали "волонтерську діяльність", також 23% - хабар безпосередньо при перетині кордону, 16% - оформлення інвалідності, 15% - оформлення інвалідності з наступною необхідністю догляду чи опікунства над дитиною, дружиною чи батьками.

14% вказали такою заявленою своїми знайомими метою навчання, 13% - бізнес, 5% - всиновлення дітей чи опікунство (в тому числі через фіктивне одруження на жінці з дітьми).

5% знають, що їхні знайомі втекли з України, незаконно перетнувши кордон через ліси чи поля і лише 1% вказали як заявлену мету творчу чи концертну діяльність.

Нагадаємо при цьому, що саме через наявність останньої "лазівки" Міністерство культури та інформаційної політики нещодавно ініціювало нові обмеження для виїзду з України митців та журналістів.

Серед іншого (7%) частіше респонденти зазначали виїзд через окуповані після 24 лютого 2022 року території або через окупований Крим до Росії, а потім до Європи, а також виїзд в перші дні повномасштабної війни: заявляється, що 24 та навіть 25 лютого чоловіків випускали безперешкодно.

У той же час чверть таких респондентів заявили, що не знають, за якою схемою виїжджали їхні знайомі, а 1% відмовилися відповідати. Обрати при цьому можна було більш ніж одну відповідь.

Опитування було проведене 20-23 березня серед 1200 респондентів в онлайн-режимі по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних за вибіркою, що репрезентує дорослих інтернет-користувачів України. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.