В Мінкульті озвучили нові обмеження для виїзду з України митців та журналістів

Проект рішення щодо нових обмежень виїзду з України представників культурної галузі, які покликані запобігти неповерненню останніх до України, передбачає необхідність подання звітів та обмеження дії дозволів двома місяцями. Про це розповів в ефірі національного телемарафону міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Ми тут підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де є два чи три ключових моменти. По-перше, всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік. Я думаю, що це справедливо", - зазначив він.

По друге, за словами чиновника бажаючі виїхати будуть повинні надавати "контракти стосовно того, для чого вони, власне, виїжджають", а також звіти про результати діяльності за кордоном.

"Вони мають надавати, відповідно, звіти про те, що вони зробили. Якщо це дипломатичні, умовно кажучи, візити - також має бути надано звіт. І такий виїзд не може тривати більше 60 днів", - повідомив Ткаченко.

Втім, конкретного документу в Мінкульті поки не публікували. Міністр також зазначив, що це питання є більш нагальним, ніж питання в'їзду до України росіян за паспортами третіх країн.

"Давайте для початку розберемося з тим, щоб у законний спосіб люди, які представляють Україну, могли промотувати Україну і в подальному, щоб усі ці коміки й стендапери, які паплюжать процес промоції української культури, не стали на заваді, в тому числі, групі Tvorchi виступати на "Євробаченні". Думаю, що в деяких випадках це не дурість, а свідома лінія поведінки", - вказав очільник відомства.

Нагадаємо, що 4 березня Мінкульт повідомив, що подав на затвердження Кабінетом міністрів більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Таким чином відомство відреагувало на скандальні висловлювання стендап-коміка Андрія Щегеля, який хизувався тим, що виїхав з України, скориставшись існуючим порядком, і не збирається повертатися.