В Минкульте озвучили новые ограничения для выезда из Украины деятелей культуры и журналистов

Проект решения о новых ограничениях выезда из Украины представителей культурной сферы, которые призваны предотвратить невозврат последних в Украину, предусматривает необходимость подачи отчетов и ограничение действия разрешений двумя месяцами. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Мы здесь подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где есть два или три ключевых момента. Во-первых, все эти люди должны подать подтверждение своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет. Я думаю, что это справедливо", – отметил он.

Во вторых, по словам чиновника, желающие выехать будут должны предоставлять "контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают", а также отчеты о результатах деятельности за границей.

"Они должны предоставлять, соответственно, отчеты о том, что они сделали. Если это дипломатические, условно говоря, визиты - также должен быть предоставлен отчет. И такой выезд не может длиться более 60 дней", - сообщил Ткаченко.

Однако конкретного документа в Минкульте пока не публиковали. Министр также отметил, что этот вопрос более насущный, чем вопрос въезда в Украину россиян по паспортам третьих стран.

"Давайте для начала разберемся с тем, чтобы законным способом люди, представляющие Украину, могли промотировать Украину и в дальнейшем, чтобы все эти комики и стендаперы, которые порочат процесс продвижения украинской культуры, не помешали, в том числе, группе Tvorchi выступать на "Евровидении". Думаю, что в некоторых случаях это не глупость, а сознательная линия поведения", - указал глава ведомства.

Напомним, что 4 марта Минкульт сообщил, что подал на утверждение Кабинетом министров более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Таким образом ведомство отреагировало на скандальные высказывания стендап-комика Андрея Щегеля, который кичился тем, что уехал из Украины, воспользовавшись существующим порядком, и не собирается возвращаться.