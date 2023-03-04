Минкульт просит усложнить выезд мужчин за границу из-за скандала со стендап-комиком

Министерство культуры и информационной политики подготовило и подало на утверждение Кабинета министров более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

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Об этом говорится в сообщении ведомства, которым оно отреагировало на ситуацию с публичным хвастовством стендап-комиком Андреем Щегелем своим выездом из страны.

В министерстве напоминают, что во время военного положения и объявления мобилизации выезд из страны мужчин-граждан Украины призывного возраста запрещен, что определено законодательством.

Там подчеркивают, что к лицам, которым Минкульт временно оказывает содействие в получении разрешения на пересечение границы, относятся деятели сферы культуры и информации, которые "имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене", при этом от них требуется обязательно вернуться в страну.

"МКИП способствует выездам разных художников, артистов, музыкантов, журналистов и так далее, которые осознают, что делают, и имеют гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется", - заявили в ведомстве.

Министерство указывает, что указанное лицо, "нарушившее предоставленное ему право выезда за границу", находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение.

"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", - говорится в заявлении.

Кроме инициированных усложнений самого выезда, Минкульт также намерен "в целях предотвращения подобных следующих ситуаций" вместе с правоохранительными органами инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

"Конкретная ситуация с нарушением предоставленного права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Андрея Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", - пригрозили в министерстве.

Отметим, что в интервью Роману Скрипину, опубликованном 1 марта, Щегель рассказал, что находится в Турции, после чего хочет уехать в Албанию, устроить тур по Европе, а затем выступить на Бали (Индонезия).

"Съ**ался (сбежал - Delo.ua), как крыса. У меня три повестки. Я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и я больше не могу, нашел себе способ съ**аться и пожить в комфортной психологической обстановке", - заявил комик, добавив, что совесть его не беспокоит, потому что у него есть "право на о***нную (беззаботную) жизнь". По словам Щегеля, возможность уехать из Украины он получил именно потому, что является артистом.