Мінкульт просить ускладнити виїзд чоловіків за кордон через скандал зі стендап-коміком

Міністерство культури та інформаційної політики підготовило та подало на затвердження Кабінету міністрів більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

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Про це йдеться у повідомленні відомства, яким воно відреагувало на ситуацію з публічним хизуванням стендап-коміком Андрієм Щегелем своїм виїздом з країни.

У міністерстві нагадують, що під час воєнного стану та оголошення мобілізації виїзд з країни чоловіків-громадян України призовного віку заборонено, що визначено законодавством.

Там підкреслюють, що до осіб, яким Мінкульт тимчасово надає сприяння у отримання дозволу на перетин кордону, належать діячі сфери культури та інформації, які "мають на меті виїзду захист та популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені", при цьому від них вимагається обов’язково повернутися в країну.

"МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється", - заявили у відомстві.

Міністерство вказує, що зазначена особа, "яка порушила надане їй право виїзду за кордон", перебувала в складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", - йдеться в заяві.

Окрім ініційованих ускладнень самого виїзду, Мінкульт також має намір "з метою запобігання подібним наступним ситуаціям" разом з правоохоронними органами ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

"Конкретну ситуацію з порушенням наданого права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців", - пригрозили у міністерстві.

Зазначимо, що в інтерв'ю Роману Скрипіну, опублікованому 1 березня, Щегель розповів, що знаходиться в Туреччині, після чого хоче поїхати до Албанії, влаштувати тур Європою, а потім виступити на Балі (Індонезія).

"З'**ався (втік - Delo.ua), як щур. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і я більше не можу, знайшов собі спосіб з'**атися та пожити в комфортній психологічній обстановці", - заявив комік, додавши, що совість його не турбує, бо він має "право на о***нне (безтурботне) життя". За словами Щегеля, можливість виїхати з України він отримав саме тому, що він артист.