Данілов анонсував обговорення виїзду чоловіків-артистів за кордон на засіданні Ставки

Під час найближчої Ставки верховного головнокомандувача буде обговорено питання дозволу на виїзд чоловіків-артистів за кордон. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Він зазначив, що не всі, хто має можливість відряджень за кордон під час воєнного стану, розуміють необхідність повернення.

Як розповів Данілов, у грудні 2022 року Міністерство культури видало дозвіл на виїзд шістьом артистам, які представляли Україну за кордоном, але після цього не повернулись.

"Вони зухвало починають коментувати й викладати в пабліки, що вони такі розумні, а хтось має воювати [...] Я чітко усвідомлюю собі, що такі артисти будуть в іншому місці "виступати", коли повернуться [...] На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом, питання, хто, скільки, яке відомство давало дозвіл, буде на порядку денному і міністр безпосередньо буде звітувати на засіданні Ставки", – сказав Данілов.

Нагадаємо, що раніше в мережі спалахнув скандал через публічне хизування стендап-коміка Андрія Щегеля його виїздом з країни. Він розповів, що скористався дозволом на тимчасовий виїзд для артистів і не повернувся в Україну. При цьому комік заявив, що визначає себе як вільну людину, а в Україні йому некомфортно.

На тлі цього Міністерство культури та інформаційної політики подало на затвердження Кабінету міністрів більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Пізніше Щегель записав відео із вибаченнями.