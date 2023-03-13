У Мінкульті заявили, що допоможуть гурту TVORCHI поїхати у промотур "Євробачення"

Міністерство культури та інформаційної політики допоможе гурту TVORCHI оформити необхідні документи, щоб музиканти змогли поїхати у промотур міжнародного музичного конкурсу "Євробачення" та на виступ у Найробі.

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Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційно політики Галина Григоренко в коментарі агентству "Укрінформ".

Вона запевнила, що у міністерстві розуміють важливість представлення українського голосу за кордоном і підтримуватимуть митців у їхньому прагненні просувати українську культуру й доносити правду про події в Україні поза її межами.

Крім того, вона пояснила необхідність оформлення додаткових документів для виїзду артистів за кордон.

"Правила доповнилися лише тим, що ми просимо надавати, згідно з законодавством, дані про військовий облік чоловіків, які хочуть виїхати: або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ведення цих документів – обов’язок фізичної особи. І те, що ми зараз додали ці документи до вимог на виїзд, є для нас лише додатковими гарантіями, що людина свідома військового обліку, що вона свідомо просить надати їй можливість виїхати на деякий час задля участі в мистецькому заході, але вона повернеться, тому що в неї є обов’язок перед своєю країною", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, "за законодавством ці документи мають і так бути на руках у чоловіків призовного віку, і для більшості заявників подати їх не проблема".

Водночас Григоренко наголосила, що міністерство видає лише "лист сприяння" тому чи іншому артисту або групі митців задля тимчасового виїзду за кордон. Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки.

"Раніше ми могли не вимагати цих документів, оскільки за замовчуванням передбачалося, що люди свідомі, що вони мають ці довідки. Однак, коли дехто скористався цим для уникнення призову до лав ЗСУ, було вирішено додати документи про військовий облік чоловіків до переліку тих, що вимагають наші працівники, щоб далі ухвалювати виважене рішення щодо сприяння виїзду", - додала вона.

Нагадаємо, Мінкульт ініціював ускладнення виїзду чоловіків за кордон через скандал зі стендап-коміком Андрієм Щегелем. Згодом на Ставці верховного головнокомандувача обговорили питання дозволу на виїзд чоловіків-артистів за кордон.

Раніше співаки з гурту TVORCHI повідомили, що не змогли виїхати з України через нові правила перетину кордону чоловіками, які ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики.