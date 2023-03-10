Скільки чоловіків призивного віку отримали дозвол на виїзд за кордон за рік

Станом на 1 березня 2023 року понад 1,2 мільйони дозволів на виїзд за кордон чоловіків призивного віку було видано через систему "Шлях".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Зазначається, що від моменту введення воєнного стану в лютому 2022 року держава суттєво "лімітувала" виїзд за кордон чоловіків призовного віку та решти категорій воєннозобов’язаних. Для виїзду за кордон потрібно потрапити до системи "Шлях", звернувшись до Мінінфраструктури або обласної військової адміністрації.

Загалом станом на 1 березня 2023 року за "загальною процедурою" було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд.

Переважна більшість стосується виїздів у бізнес-справах — близько 1,1 млн дозволів.

Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.

Крім того, більше третини дозволів для бізнесу — близько 400 тис. — були видані з листопада минулого року до лютого включно.

Також 70 тисяч українців протягом останніх трьох з половиною місяців отримали дозвіл на виїзд "за гуманітаркою".

"Наразі система видачі дозволів на виїзд за кордон не є достатньо прозорою. Так, наприклад, відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. Опендатабот звертався до Укртрансбезпеки і Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали", - зазначають аналітики платформи.

При цьому, виїзд окремих категорій осіб регламентується спеціальними правилами — серед іншого це стосується спортсменів та діячів культури, що нерідко призводить до скандалів.

Прикладом є нещодавня історія зі стендапером, якій виїхав за кордон за дозволом Мінкульту та вирішив не повертатись.

Зазначимо, чоловіки мають право виїхати за кордон гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, завдяки чому поза межами України можна знаходитися протягом 30 днів.

Крім того, їм дозволено виїжджати по бізнес-справам, наприклад для перевезення людей або вантажів. Термін перебування в інших державах в такому випадку не повинен перевищувати 45 днів.

Нагадаємо, Служба безпеки України періодично викриває внесення корупційним шляхом недостовірних відомостей до системи "Шлях", завдячи чому певні особи отримують можливість безперешкодно виїхати за кордон під виглядом водіїв такого транспорту.

Нещодавно сімох перевізників відключать від системи "Шлях" за причетність до переправлення ухилянтів через кордон.