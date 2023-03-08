Сімох перевізників відключать від системи "Шлях" за причетність до переправлення ухилянтів через кордон

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Держслужби з безпеки на транспорті вирішила відключити від системи "Шлях" сім перевізників. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке ініціювало таке рішення.

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Працівники бюро встановили, що три приватних товариства та чотири фізособи-підприємця у період воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зокрема, оформлені цими перевізниками водії автотранспорту для виїзду за кордон упродовж 60 днів не повернулися в Україну. Це порушення правил перетину кордону було зафіксовано ДБР.

В бюро при цьому зазначають, що на розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шлях". Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалене відповідне рішення.

В самій "Укртрансбезпеці" уточнюють, що йдеться про ТОВ "Тамерлан Тур" (42425983), "Смарт Вей Логістик» (41251432), "Захід Сап Трейд" (43379844), а також ФОП Ятчук І.В. (3617312078), Палінчак Г.Є. (2140918981), Агронович Р.Р. (2879621070) та Куничник А.І. (3620212494).

Зазначимо, що система "Шлях" створена для спрощення перетину під час війни кордону водіями призовного віку, які виїжджають за гуманітарною допомогою, медичними вантажами чи вантажами для військових. Працює вона з березня 2022 року.

Нагадаємо, що Служба безпеки України також періодично викриває внесення корупційним шляхом недостовірних відомостей до системи "Шлях", завдячи чому певні особи отримують можливість безперешкодно виїхати за кордон під виглядом водіїв такого транспорту.