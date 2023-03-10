Сколько мужчин призывного возраста получили разрешение на выезд за границу за год

По состоянию на 1 марта 2023 более 1,2 миллиона разрешений на выезд за границу мужчин призывного возраста было выдано через систему "Шлях".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Отмечается, что с момента введения военного положения в феврале 2022 года государство существенно "лимитировало" выезд за границу мужчин призывного возраста и остальных категорий военнообязанных. Для выезда за границу нужно попасть в систему "Шлях", обратившись в Мининфраструктуру или областную военную администрацию.

Так, по состоянию на 1 марта 2023 года по "общей процедуре" было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд.

Подавляющее большинство касается выездов по бизнес-делам — около 1,1 млн разрешений.

Только 170 тыс. разрешений было выдано на выезд за границу для осуществления гуманитарных миссий.

Кроме того, более трети разрешений для бизнеса – около 400 тыс. – были выданы с ноября прошлого года до февраля включительно.

Также 70 тысяч украинцев за последние три с половиной месяца получили разрешение на выезд "за гуманитаркой".

"Сейчас система выдачи разрешений на выезд за границу не достаточно прозрачна. Так, например, отсутствует информация о количестве людей, нарушивших сроки пребывания за пределами Украины и до сих пор не вернувшихся из своих поездок. Опендатабот обращался в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу с запросами по этим данным, но ответа не получили", - отмечают аналитики платформы.

При этом выезд отдельных категорий лиц регламентируется специальными правилами — среди прочего, это касается спортсменов и деятелей культуры, что нередко приводит к скандалам.

Примером является недавняя история со стендапером, которой выехал за границу за разрешением Минкульта и решил не возвращаться.

Отметим, мужчины имеют право выехать за границу с гуманитарной миссией или на нужды ВСУ, благодаря чему за пределами Украины можно находиться в течение 30 дней.

Кроме того, им разрешено выезжать по бизнес-делам, например, для перевозки людей или грузов. Срок пребывания в других государствах в этом случае не должен превышать 45 дней.

Напомним, Служба безопасности Украины периодически разоблачает внесение коррупционным путем недостоверных сведений в систему "Путь", благодаря чему определенные лица получают возможность беспрепятственно уехать за границу под видом водителей такого транспорта.

Недавно семерых перевозчиков отключат от системы "Путь" за причастность к переправке уклонистов через границу.