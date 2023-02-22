Правоохранители получат доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях": в чем причина

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) открывает правоохранителям доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях". Это решение принято в рамках борьбы с коррупцией.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Уже в ближайшие 10 дней детективы Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и другие правоохранительные органы получат доступ к заявкам в системе "Шлях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого Укртрансбезопасность предоставляла информацию о заявках исключительно по запросу от правоохранительных органов. В частности, с апреля 2022 года Укртрансбезопасность предоставила информацию о 218 запросах от правоохранительных органов относительно граждан призывного возраста.

В таких условиях данные могли обрабатываться в течение нескольких дней. Открытие доступа для правоохранителей позволит обрабатывать данные в считанные минуты.

Напомним, с марта 2022 года лицензированные перевозчики, органы власти разных уровней могут подать заявки на право пересечения государственной границы Украины через систему "Шлях". Речь идет о возможности выезда водителей грузовиков и волонтеров призывного возраста.

Ранее СНБО поручило СБУ проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу.

