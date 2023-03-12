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Учасники "Євробачення-2023" від України TVORCHI не змогли виїхати за кордон
Учасники міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2023" від України, гурт TVORCHI не змогли виїхати з України через нові правила перетину кордону чоловіками, які ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики.
Про це співаки повідомили на своїй сторінці в Instagram.
Наразі під загрозою можливість гурту TVORCHI прийняти участь в промо-турі, який проходитиме перед проведенням "Євробачення". Посилений контроль виїзду чоловіків може зірвати виступ у місті Найробі, куди USAID запросило TVORCHI виступити в рамках проєкту "Стіна". Ціль виступу була вплинути на рівень антиукраїнської пропаганди.
В гурті зауважують, що вони, як і решта свідомих українських артистів, від початку повномасштабного вторгнення збирали гроші для допомоги ЗСУ та постраждалим від російської агресії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через "митців"-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну. Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України", — підкреслюють TVORCHI.
Нагадаємо, Мінкульт ініціював ускладнення виїзду чоловіків за кордон через скандал зі стендап-коміком Андрієм Щегелем. Згодом на Ставці верховного головнокомандувача обговорили питання дозволу на виїзд чоловіків-артистів за кордон.