Участники "Евровидения-2023" от Украины TVORCHI не смогли выехать за границу

Участники международного музыкального конкурса "Евровидение-2023" от Украины, группа TVORCHI не смогли выехать из Украины из-за новых правил пересечения границы мужчинами, которые инициировало Министерство культуры и информационной политики.

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Об этом певцы сообщили на своей странице в Instagram.

Сейчас под угрозой возможность группы TVORCHI принять участие в промо-туре, который пройдет перед проведением "Евровидения". Усиленный контроль выезда мужчин может сорвать выступление в городе Найроби, куда USAID пригласило TVORCHI выступить в рамках проекта "Стена". Цель выступления была повлиять на уровень антиукраинской пропаганды.

В группе отмечают, что они, как и остальные сознательные украинские артисты, с начала полномасштабного вторжения собирали деньги для помощи ВСУ и пострадавшим от российской агрессии.

"Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за "создателей"-предателей, которые уехали и не вернулись в Украину. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", - подчеркивают TVORCHI.

Напомним, Минкульт инициировал осложнение выезда мужчин за границу из-за скандала со стендап-комиком Андреем Щегелем. Впоследствии на Ставке верховного главнокомандующего обсудили вопросы разрешения на выезд мужчин-артистов за границу.