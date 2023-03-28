21% украинцев знают мужчин, незаконно выехавших за границу: какие схемы используются чаще всего

21% украинцев заявляют, что лично общались с мужчинами, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу, но не имели на это законных причин или оснований. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Украинского института будущего" совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп".

При этом 59% ответили, что таких знакомых, друзей или коллег не имеют, 1% отказались отвечать, а остальные 19% заявили, что не знают, есть ли среди их знакомых такие мужчины. В частности, ответ "да" дали 21% опрошенных с Запада, 17% – из Центра, 23% – из Киева, 25% – с Юга, 23% – с Востока.

Среди схем, которые были применены для такого выезда, 23% среди ответивших "да" назвали "волонтерскую деятельность", также 23% - взятку непосредственно при пересечении границы, 16% - оформление инвалидности, 15% - оформление инвалидности с последующей необходимостью ухода или попечительства над ребенком, женой или родителями.

14% указали такой заявленной своими знакомыми целью обучение, 13% - бизнес, 5% - усыновление детей или опекунство (в том числе через фиктивный брак на женщине с детьми).

5% знают, что их знакомые сбежали из Украины путем незаконного пересечения границы через леса или поля, и лишь 1% указали в качестве заявленной цели творческую или концертную деятельность.

Напомним при этом, что именно из-за наличия последней "лазейки" Министерство культуры и информационной политики недавно инициировало новые ограничения для выезда из Украины деятелей культуры и журналистов.

Среди прочего (7%) чаще всего респонденты отмечали выезд через оккупированные после 24 февраля 2022 года территории или через оккупированный Крым в Россию, а затем в Европу, а также выезд в первые дни полномасштабной войны: заявляется, что 24 и даже 25 февраля мужчин выпускали беспрепятственно.

В то же время четверть таких респондентов заявили, что не знают, по какой схеме выезжали их знакомые, а 1% отказались отвечать. Выбрать при этом можно было более одного ответа.

Опрос был проведен 20-23 марта среди 1200 респондентов в онлайн-режиме по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных по выборке, представляющей взрослых интернет-пользователей Украины. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.