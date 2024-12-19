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Від системи "Шлях" відключено ще 13 перевізників
За порушення правил перетину кордону 18 грудня комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до ЄКІС “Укртрансбезпеки” на три місяці від системи "Шлях" було відключено 13 перевізників.
Про це йдеться на сайті "Укртрансбезпеки".
Згідно наказу "Укртрансбезпеки" від системи "Шлях" відключено:
- ФОП Невський Ігор Михайлович;
- ФОП Латишева Валентина Іванівна;
- ФОП Романенко Ігор Сергійович;
- ФОП Бузажи Василь Георгійович;
- ФОП Куліш Володимир Владиславович;
- ФОП Мицик Андрій Андрійович;
- ФОП Коваль Сергій Васильович;
- ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;
- ФОП Кияновський Сергій Сергійович;
- ФОП Тімченко Василь Петрович;
- ПП "Одісей-промснаб";
- ТОВ "Вікінг транс";
- ТОВ "Гол-авто".
Повідомляється, що відключені перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.
Загалом, за такі порушення "Укртрансбезпека" відключила від системи вже 259 перевізників. Крім того, на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у "Шлях". Рішення по кожному з випадків ухвалять після перевірки інформації.
Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників були ухвалені лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.
Відновилися вони з 21 березня 2024 року, коли від системи було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.