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Від системи "Шлях" відключено ще 13 перевізників

Від системи "Шлях" відключено ще 13 перевізників

За порушення правил перетину кордону 18 грудня комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до ЄКІС “Укртрансбезпеки” на три місяці від системи "Шлях" було відключено 13 перевізників.

Про це йдеться на сайті "Укртрансбезпеки".

Згідно наказу "Укртрансбезпеки" від системи "Шлях" відключено:

  • ФОП Невський Ігор Михайлович;
  • ФОП Латишева Валентина Іванівна;
  • ФОП Романенко Ігор Сергійович;
  • ФОП Бузажи Василь Георгійович;
  • ФОП Куліш Володимир Владиславович;
  • ФОП Мицик Андрій Андрійович;
  • ФОП Коваль Сергій Васильович;
  • ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;
  • ФОП Кияновський Сергій Сергійович;
  • ФОП Тімченко Василь Петрович;
  • ПП "Одісей-промснаб";
  • ТОВ "Вікінг транс";
  • ТОВ "Гол-авто".
Фото 2 — Від системи "Шлях" відключено ще 13 перевізників

Повідомляється, що відключені перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за такі порушення "Укртрансбезпека" відключила від системи вже 259 перевізників. Крім того, на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у "Шлях". Рішення по кожному з випадків ухвалять після перевірки інформації.

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників були ухвалені лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

Відновилися вони з 21 березня 2024 року, коли від системи  було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

Автор:
Тетяна Гойденко