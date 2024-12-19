Від системи "Шлях" відключено ще 13 перевізників

За порушення правил перетину кордону 18 грудня комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до ЄКІС “Укртрансбезпеки” на три місяці від системи "Шлях" було відключено 13 перевізників.

Про це йдеться на сайті "Укртрансбезпеки".

Згідно наказу "Укртрансбезпеки" від системи "Шлях" відключено:

ФОП Невський Ігор Михайлович;

ФОП Латишева Валентина Іванівна;

ФОП Романенко Ігор Сергійович;

ФОП Бузажи Василь Георгійович;

ФОП Куліш Володимир Владиславович;

ФОП Мицик Андрій Андрійович;

ФОП Коваль Сергій Васильович;

ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;

ФОП Кияновський Сергій Сергійович;

ФОП Тімченко Василь Петрович;

ПП "Одісей-промснаб";

ТОВ "Вікінг транс";

ТОВ "Гол-авто".

Повідомляється, що відключені перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за такі порушення "Укртрансбезпека" відключила від системи вже 259 перевізників. Крім того, на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у "Шлях". Рішення по кожному з випадків ухвалять після перевірки інформації.

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників були ухвалені лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

Відновилися вони з 21 березня 2024 року, коли від системи було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.