Ще 24 перевізника відключили від системи "Шлях" за вивезення ухилянтів за кордон

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки вирішила відключити на три місяці від Системи "Шлях" 24 перевізники. З них 20 – це ФОП і чотири компанії. Про це йдеться у повідомленні відомства

Згідно з інформацією від Державної прикордонної служби України, певні транспортні компанії під час дії воєнного стану займалися створенням маршрутів для нелегального перетину кордону чоловіками призовного віку. Організовані як водії автотранспорту, ці особи не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

Серед юросіб, які відключені від системи, такі компанії як ТОВ "НВО "Модекс-привід", ТОВ "Вест транскомпані", ТОВ "Комфорт експрес бус" та ТОВ "Інтер валсан транс".

"На розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що 21 березня, від системи "Шлях" було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення.

Серед них було 6 компаній: ТОВ "Євро рейс", ТОВ "Стройспецтехніка", ТОВ "Фасткарго-2000", ТОВ "Енергія сан трейд", ТОВ "Файнбіз 2000", ТОВ "Метіс плюс".

Зазначимо, що до складу вказаної комісії Укртрансбезпеки увійшли представники Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, а також Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників було ухвалено лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

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