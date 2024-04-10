Еще 24 перевозчика отключили от системы "Шлях" за вывоз уклонистов за границу

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности решила отключить на три месяца от системы "Шлях" 24 перевозчика. Из них 20 – это ФЛП и четыре компании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации от Государственной пограничной службы Украины, некоторые транспортные компании во время действия военного положения занимались созданием маршрутов для нелегального пересечения границы мужчинами призывного возраста.

Оформленные как водители автотранспорта, эти лица не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

Среди юрлиц, отключенных от системы, такие компании как ООО "НПО "Модекс-Привод", ООО "Вест Транскомпани", ООО "Комфорт Экспресс Бус" и ООО "Интер Валсан Транс".

"На рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение", - говорится в сообщении.

Добавим, что 21 марта от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения.

Среди них было 6 компаний: ООО "Евро Рейс", ООО "Стройспецтехника", ООО "Фасткарго-2000", ООО "Энергия сан трейд", ООО "Файнбиз 2000", ООО "Метис плюс".

В состав указанной комиссии Укртрансбезопасности вошли представители Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерства развития общин территорий и инфраструктуры, а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

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