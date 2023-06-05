"єЧерга" будет аннулировать записи, содержащие недостоверную информацию

С 5 июня электрона очередь для пересечения государственной границы при внесении недостоверных данных будет отменять запись.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Отмечается, что команда проекта "Электронная очередь пересечения границы" постоянно работает над усовершенствованием системы, чтобы сделать ее более удобной для пользователей и повысить ее защиту.

"Мониторинг записей пользователей показал: одной из распространенных проблем является внесение в систему недостоверных данных с целью стать в очередь, прежде чем это предусмотрено правилами, а именно - записать машину в очередь без груза, но впоследствии ее загрузить", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что "Укртрансбезопасность" совместно с Государственной таможенной службой Украины решила эту проблему.

"Если запись сделана на машину без груза, а позже ее загрузили, то система отменит такую запись", - подчеркнули в ведомстве.

Новый механизм начинает применяться с понедельника, 5 июня, и будет действовать постоянно.

"єЧерга будет сравнивать список пустых грузовиков с базой таможенных деклараций. Грузовики, до которых после регистрации в электронной очереди будут обнаружены таможенные декларации, будут отмечены в системе специальной отметкой и впоследствии удалены из єЧерги", - объясняют в ведомстве.

Водителям советуют записываться в электронную очередь с корректными данными о грузе.

Напомним, что в середине мая "єЧерга" заработала уже на всех 16 пунктах пропуска на границе, где она была предусмотрена. Перед этим сообщалось, что разработчики системы внесли в нее обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы.