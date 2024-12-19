Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,08

EUR

43,96

+0,04

Наличный курс:

USD

42,11

42,05

EUR

44,40

44,21

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

От системы "Шлях" отключены еще 13 перевозчиков

От системы "Шлях" отключены еще 13 перевозчиков

За нарушение правил пересечения границы 18 декабря комиссией по вопросам прекращения доступа лицензиатов в ЕКИС “Укртрансбезопасности” на три месяца от системы "Шлях" было отключено 13 перевозчиков.

Об этом говорится на сайте "Укртрансбезопасности".

Согласно приказу "Укртрансбезопасности" от системы "Шлях" отключено:

  • ФЛП Невский Игорь Михайлович;
  • ФЛП Латышева Валентина Ивановна;
  • ФЛП Романенко Игорь Сергеевич;
  • ФЛП Бузажи Василий Георгиевич;
  • ФЛП Кулиш Владимир Владиславович;
  • ФЛП Мицик Андрей Андреевич;
  • ФЛП Коваль Сергей Васильевич;
  • ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович;
  • ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич;
  • ФЛП Тимченко Василий Петрович;
  • ЧП "Одиссей-промснаб";
  • ООО "Викинг транс";
  • ООО "Гол-авто".
Фото 2 — От системы "Шлях" отключены еще 13 перевозчиков

Сообщается, что отключенные перевозчики были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", — говорится в сообщении.

В целом, за такие нарушения "Укртрансбезопасность" отключила от системы уже 259 перевозчиков. Кроме того, на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в "Шлях".

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

Возобновились они с 21 марта 2024 года, когда от системы было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

Автор:
Татьяна Гойденко