От системы "Шлях" отключены еще 13 перевозчиков

За нарушение правил пересечения границы 18 декабря комиссией по вопросам прекращения доступа лицензиатов в ЕКИС “Укртрансбезопасности” на три месяца от системы "Шлях" было отключено 13 перевозчиков.

Об этом говорится на сайте "Укртрансбезопасности".

Согласно приказу "Укртрансбезопасности" от системы "Шлях" отключено:

ФЛП Невский Игорь Михайлович;

ФЛП Латышева Валентина Ивановна;

ФЛП Романенко Игорь Сергеевич;

ФЛП Бузажи Василий Георгиевич;

ФЛП Кулиш Владимир Владиславович;

ФЛП Мицик Андрей Андреевич;

ФЛП Коваль Сергей Васильевич;

ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович;

ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич;

ФЛП Тимченко Василий Петрович;

ЧП "Одиссей-промснаб";

ООО "Викинг транс";

ООО "Гол-авто".

Сообщается, что отключенные перевозчики были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", — говорится в сообщении.

В целом, за такие нарушения "Укртрансбезопасность" отключила от системы уже 259 перевозчиков. Кроме того, на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в "Шлях".

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

Возобновились они с 21 марта 2024 года, когда от системы было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.