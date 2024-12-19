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От системы "Шлях" отключены еще 13 перевозчиков
За нарушение правил пересечения границы 18 декабря комиссией по вопросам прекращения доступа лицензиатов в ЕКИС “Укртрансбезопасности” на три месяца от системы "Шлях" было отключено 13 перевозчиков.
Об этом говорится на сайте "Укртрансбезопасности".
Согласно приказу "Укртрансбезопасности" от системы "Шлях" отключено:
- ФЛП Невский Игорь Михайлович;
- ФЛП Латышева Валентина Ивановна;
- ФЛП Романенко Игорь Сергеевич;
- ФЛП Бузажи Василий Георгиевич;
- ФЛП Кулиш Владимир Владиславович;
- ФЛП Мицик Андрей Андреевич;
- ФЛП Коваль Сергей Васильевич;
- ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович;
- ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич;
- ФЛП Тимченко Василий Петрович;
- ЧП "Одиссей-промснаб";
- ООО "Викинг транс";
- ООО "Гол-авто".
Сообщается, что отключенные перевозчики были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", — говорится в сообщении.
В целом, за такие нарушения "Укртрансбезопасность" отключила от системы уже 259 перевозчиков. Кроме того, на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в "Шлях".
Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.
Возобновились они с 21 марта 2024 года, когда от системы было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.