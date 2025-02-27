В Україні змінили правила виїзду за кордон для перевізників медичних вантажів та гуманітарної допомоги

З 27 лютого на час дії воєнного стану водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Кабмін запровадив суттєві зміни до правил перетину державного кордону для водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

"Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України. Відповідна Постанова КМУ від 25.02.2025 № 213 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України" набрала чинності", - йдеться в повідомленні.

Відтепер не діє норма, згідно з якою Міністерство розвитку громад та територій або військові адміністрації могли дозволяти виїзд за кордон водіям, які перевозять вантажі для армії, інших військових структур, медикаменти та гуманітарну допомогу.

Виїзд митців та медійників за кордон

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов’язаних діячів культури та представників ЗМІ за кордон. Причиною стала велика кількість випадків неповернення в Україну у визначений термін.

Зазначається, що через прогалини в українському законодавстві виникли численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби на тимчасовий виїзд за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України в установлені терміни.

Нагадаємо, влітку 2023 року ДПСУ довелося посилити заходи контролю з метою встановлення законних підстав для перетину державного кордону особами, які були внесені до ІТ-системи "Шлях". За результатами детальніших перевірок 38 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи, 126 особам повідомили про підозру, 4 особи засудили.