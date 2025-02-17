Відновлено видачу паспортів чоловікам за кордоном: хто може отримати документ

В понеділок, 17 лютого, українським чоловікам віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном та подали документи до 25 квітня 2024 року, почнуть видавати паспорти.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

"Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні почали видавати", - написала вона.

Як роз'яснили у Державній міграційній службі, чоловіки віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном без предʼявлення будь-яких додаткових документів. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.

Вказується, що ДМС передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Що зміниться для чоловіків за кордоном

Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.

Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", що спростить реалізацію їхніх прав.

Нагадаємо, що торік в травні Рада узаконила видачу паспортів через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, тобто ДП "Документ", громадянам України, які перебувають за її межами.

Прийняттю зазначеного закона передувало призупинення 23 квітня 2024 року видачі документів українцям за кордоном нібито "через технічні причини", які насправді виявилися розпорядженням Міністерства закордонних справ. Видача документів була можлива лише дітям до 12 років. Того ж дня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно якої українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами держави.