Рада узаконила видачу паспортів за кордоном та одночасну видачу ID-карток із закордонними паспортами

Верховна Рада врегулювала на рівні закону одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) чи обмін паспорта громадянина України разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон. За прийняття у цілому відповідного законопроєкту №11017 проголосувало 236 депутатів. Нові "внутрішні" українські паспорти, нагадаємо, видають зараз лише у формі ID-картки.

Також відтепер законодавчо дозволено оформлення паспортів через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, тобто ДП "Документ", громадянам України, які перебувають за її межами.

Вартість одночасного оформлення "звичайного" та закордонного паспортів прописано: для оформлення за 20 робочих днів - в сумі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, для термінового оформлення за 7 робочих днів - в сумі 0,6 прожиткового мінімуму.

Як ішлося у пояснювальній записці до законопроєкту, ним закріплюються зручні для громадян адміністративні послуги, які "користуються попитом та довели свою ефективність" в рамках реалізації відповідних експериментальних проєктів.

Крім того, передбачено, що паспорт громадянина України у формі картки для осіб, що досягли 65 років, буде оформлюватися безстроково. В документі прописано й скорочення строку термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) чи обміну паспорту - з 10 до 7 робочих днів.

Закон також усуває основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення "звичайного" паспорта підліткам та з оформленням і видачею закордонного паспорта особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Документ було внесено в парламент групою з 24 депутатів на чолі з Андрієм Задорожним ("Слуга народу") в лютому. До 9 травня він не розглядався. У першому ж читанні в четвер законопроєкт підтримало 254 депутати, а вже через 40 секунд після цього його було прийнято й в цілому.

Скандал через призупинення видачі паспортів за кордоном

Нагадаємо при цьому, що прийняттю зазначеного закона передувало призупинення 23 квітня видачі документів українцям за кордоном нібито "через технічні причини", які насправді виявилися розпорядженням Міністерства закордонних справ. Видача документів була можлива лише дітям до 12 років.

У той же день Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно якої українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами держави.

Також було заборонено пересилання виготовлених паспортів до закордонних підрозділів ДП "Документ", яке було дозволено лише трохи більше року тому, для цієї категорії осіб. Таким чином, прийнятий 9 травня закон наразі діятиме в частині видачі паспортів за кордоном лише для інших категорій громадян України.

Зазначимо, що квітневі нововведення фактично були викликані прийняттям Верховною Радою напередодні закону про зміни в регулюванні проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Зокрема, документ встановлює, що консульські дії за кордоном чоловікам вказаного віку, які не оновили персональні дані в ТЦК у визначені законом строки, здійснюватимуться лише після їх оновлення. Однак, цей закон наразі ще не діє: набрання ним чинності відбудеться тільки 18 травня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку "показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги", то щось отримувати він нібито права не має.

На переконання очільника зовнішньополітичного відомтва, в цьому випадку йдеться "чесність" і про "відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

Втім, 4 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення "в тестовому режимі" видачі українцям вже готових документів. Зазначалося, що в першу чергу паспорти видаватимуть соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS про готовність документу для видачі.

Зазначимо, що зараз підрозділи ДП "Документ" за кордоном працюють у Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул).