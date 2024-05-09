Рада узаконила выдачу паспортов за границей и одновременную выдачу ID-карт с загранпаспортами

Верховная Рада урегулировала на уровне закона одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) или обмен паспорта гражданина Украины вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу. За принятие в целом соответствующего законопроекта №11017 проголосовало 236 депутатов. Новые "внутренние" украинские паспорта, напомним, выдают сейчас только в форме ID-карточки.

Также законодательно разрешено оформление паспортов через государственное предприятие, принадлежащее к сфере управления Государственной миграционной службы, то есть ГП "Документ", гражданам Украины, находящимся за ее пределами.

Стоимость одновременного оформления "обычного" и загранпаспорта прописана: для оформления за 20 рабочих дней - в сумме 0,3 прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего календарного года, для срочного оформления за 7 рабочих дней - в сумме 0,6 прожиточного минимума .

Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, им закрепляются удобные для граждан административные услуги, которые "пользуются спросом и доказали свою эффективность" в рамках реализации соответствующих экспериментальных проектов.

Кроме того, предусмотрено, что паспорт гражданина Украины в форме карточки для лиц, достигших 65 лет, будет оформляться бессрочно. В документе прописано и сокращение срока срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) или обмена паспорта – с 10 до 7 рабочих дней.

Закон также устраняет основные несогласованности в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления "обычного" паспорта подросткам и с оформлением и выдачей загранпаспорта лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Документ был внесен в парламент группой из 24 депутатов во главе с Андреем Задорожным ("Слуга народа") в феврале. До 9 мая он не рассматривался. В первом же чтении в четверг законопроект поддержали 254 депутата, а уже через 40 секунд после этого он был принят и в целом.

Скандал из-за приостановки выдачи паспортов за границей

Напомним, что принятию указанного закона предшествовала приостановка 23 апреля выдачи документов украинцам за рубежом якобы "по техническим причинам", которые на самом деле оказались распоряжением Министерства иностранных дел. Выдача документов была возможна лишь детям до 12 лет.

В тот же день Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами страны.

Также была запрещена собственно пересылка изготовленных паспортов в зарубежные подразделения ГП "Документ", разрешенная лишь чуть больше года назад, для указанной категории лиц. Таким образом, принятый 9 мая закон будет действовать в части выдачи паспортов за границей фактически только для остальных категорий граждан Украины.

Отметим, что апрельские нововведения фактически были вызваны принятием Верховной Радой перед этим закона об изменениях в регулировании прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

В частности, документ устанавливает, что консульские действия за границей для мужчин указанного возраста, не обновивших персональные данные в ТЦК в определенные законом сроки, будут осуществляться только после их обновления. Однако этот закон пока еще не действует: его вступление в силу произойдет только 18 мая.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста "показал своему государству, что вопрос его выживания его не волнует, а затем приходит и хочет получить от этого государства услуги", то что-либо получать он якобы права не имеет.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, в этом случае речь идет о "честности" и о "восстановлении справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

Впрочем, 4 мая ГП "Документ" сообщило о возобновлении "в тестовом режиме" выдачи украинцам готовых документов. Отмечалось, что в первую очередь паспорта будут выдаваться социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS о готовности документа для выдачи.

Отметим, что сейчас подразделения ГП "Документ" за границей работают в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Германии (Берлин, Кельн, Мюнхен), Испании (Мадрид, Валенсия), Италии (Милан) и Турции (Стамбул).