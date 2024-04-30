МИД фактически ввел в действие положение закона о мобилизации: разъяснение адвокатов касательно приостановки консульских услуг

Delo.ua пообщалось с адвокатами, предоставившими разъяснения по приостановке консульских услуг для военнообязанных мужчин за рубежом. Спойлер: в таких действиях может рассматриваться нарушение ряда положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, что может быть основанием для обращения граждан Украины в Европейский суд по правам человека

23 апреля текущего года украинским мужчинам призывного возраста за границей временно перестали предоставлять консульские услуги. Такое решение вызвало много обсуждений со стороны находящихся за рубежом украинцев.

В МИД Украины прокомментировали это решение, назвав эти действия временным шагом для решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом, а также решения технических вопросов вместе с другими государственными учреждениями.

"Недавно был принят и подписан новый закон о мобилизации, и многие нормативные акты, которыми регламентируется консульская работа, будут нуждаться в обновлениях. Так же изменения коснутся систем МИД, которые используются для выполнения консульских функций. Учитывая это, 23 апреля этого года МИД временно прекратил прием новых заявлений на совершение консульских действий для определенной новым законом категории граждан Украины — мужчин 18-60 лет (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину). Это — временный шаг для решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, которые находятся за границей, а также решение технических вопросов вместе с другими государственными учреждениями", – говорится в сообщении МИД.

Также Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет.

Кулеба добавил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации, а пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Что не так с запретом на консульские услуги за границей

Собеседник Delo.ua адвокат Игорь Тетеря рассказал, что именно Закон Украины №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который больше известен среди граждан как закон о мобилизации, предусматривает особенности для совершения консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения для мужчин от 18 до 60 лет.

В частности, он устанавливает, что консульские действия за границей мужчинам указанного возраста, которые не обновили персональные данные в ТЦК в сроки, определенные этим законом, осуществляется при одновременном их обновлении. Однако, этот закон на сегодняшний день не действует, а вступление в силу состоится 18 мая этого года.

Согласно п. 6 Положения о заграничных дипломатических учреждениях Украины утвержденного Указом президента Украины от 15 марта 2021 года № 99/2021 к основным функциям зарубежных дипломатических учреждений Украины, среди прочего, отнесено выполнение консульских функций в государстве пребывания и государствах зоны ответственности заграничного дипломатического учреждения Украины.

При этом согласно п. 4 того же Положения в своей деятельности зарубежные дипломатические учреждения Украины руководствуются:

Конституцией Украины;

международными договорами Украины;

Законом Украины "О дипломатической службе";

иными законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины;

приказами Министерства иностранных дел Украины, другими актами законодательства Украины и настоящим Положением.

Так, Постановлением Кабинета Министров Украины № 443, принятым 23 апреля 2024 года Правительством предусмотрено, что получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (с исключениями для определенных категорий мужчин) осуществляется в территориальном органе или территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Никакого другого действующего нормативного акта, который предоставлял бы возможность зарубежным дипломатическим учреждениям Украины прекратить выполнение других консульских функций для мужчин в возрасте от 18-60 лет, нет. Игорь Тетеря Адвокат

Он добавил, что поручение МИД о прекращении консульских действий для мужчин в возрасте от 18-60 лет было издано в форме обычного письма, а не приказа, что согласно п. 4 Положения о зарубежных дипломатических учреждениях Украины могло бы предоставить формально-юридические основания зарубежным дипломатическим учреждениям Украины прекратить выполнение таких действий.

Следовательно, МИД своим поручением фактически ввел в действие положение Закона о мобилизации №3633-IX об ограничении выполнения консульских действий для мужчин в возрасте от 18-60 лет до вступления в силу данного закона. При этом указанный закон не лишает возможности мужчин в возрасте от 18-60 лет получить консульские услуги за рубежом, предусматривая такую возможность при одновременном обновлении персональных данных в ТЦК. Однако, на сегодняшний день государством не разработан порядок, как это сделать.

В таких действиях может рассматриваться нарушение ряда конституционных прав граждан, а также других положений Конституции, например, ст. 58 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты не оказывают обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, а также ст. 24 Конституции, согласно которой граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам и т.д.

Адвокат Тетеря подчеркнул, что также, в таких действиях может рассматриваться нарушение ряда положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, что может быть основанием для обращения граждан Украины в Европейский суд по правам человека.

Вместе с тем, процедура обращения в ЕСПЧ предусматривает обязательное предварительное исчерпание заявителем всех национальных средств защиты, то есть обращение заявителя во все судебные инстанции Украины об обжаловании таких действий. Такое обжалование затянется на годы, а в случае положительного результата в ЕСПЧ заявитель фактически сможет рассчитывать только на определенную финансовую компенсацию от государства. Игорь Тетеря Адвокат

Адвокат юридической компании Riako&partners, заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко рассказала изданию, что ограничение граждан на получение или обновление паспорта прописано в законе об усилении мобилизации, но сам закон еще не вступил в силу.

"Мы сейчас видим ограничение граждан на элементарное право подтверждения своего гражданства или на получение паспорта. По состоянию на сегодняшний день такие действия незаконны", - говорит она.

Адвокат Екатерина Анищенко подчеркнула, что в таком случае украинцы могут обратиться в суд, чтобы такие действия были признаны неправомерными и добиться возмещения морального ущерба. Но это очень долгий процесс, результат которого не обяжет Украину выдать паспорт подающему в суд гражданину.

В то же время если гражданин Украины не может подтвердить законные основания пребывания в той или иной стране, то такое лицо могут вернуть в Украину. Это не будет депортацией или экстрадицией, а возвращением в свою страну, говорит Анищенко.

Однако если мы говорим о законном обновлении данных, то консульское учреждение должно предоставить возможность это сделать гражданам Украины, а также имеет право выдать повестку. Чтобы выполнить требование, прописанное в повестке, в частности, посетить ТЦК и СП, нужно вернуться на территорию Украины. Но потом человек не сможет уехать из страны. Екатерина Анищенко Адвокат юридической компании Riako&partners, заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины

В результате гражданин должен сам решать, как ему поступать в дальнейшем, например, не обращаться в консульские учреждения, отказавшись от каких-либо социальных услуг в стране, где он находится, начиная от медицинской помощи до дотаций. Либо легализовать себя как беженец в стране, где он находится, либо получить другой статус. От гражданства в классическом виде лицо не сможет отказаться, ведь это очень долгая по времени процедура, резюмировала Екатерина Анищенко.

Реакция ЕС

В Еврокомиссии отказались комментировать это решение правительства Украины и отметили, что примут его к сведению, но "не различают пола".

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должен сказать со своей стороны", – прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер

В Германии решили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство не будет предусматривать наличие у них действующего паспорта гражданина Украины. Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании уклонения от службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему документ, заменяющий паспорт.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допустил возможность помощи Украине в возвращении выехавших из страны мужчин призывного возраста.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш также заявлял, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Однако позже глава МВД Марчин Кервинский заявил, что Польша продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует до 30 июня. Таким образом, те, кто без паспортов будут подлежать временной защите, ведь Польша будет охранять их права и никому не передаст их частных данных, в том числе Украине.

Эстония не планирует принудительно высылать украинских мужчин призывного возраста, которые будут законно находиться на ее территории, в случае если их паспорта будут просрочены.

В то же время, в Госдепартаменте США назвали приостановку консульских услуг за рубежом для украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом". Пока нет ни одного решения или позиции от правительства США, или помогать Украине в этом вопросе.