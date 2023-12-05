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Кабмин разрешил оформлять молодым украинцам первый паспорт за границей
Кабинет министров разрешил принятие обособленными подразделениями государственного предприятия "Документ" за границей документов и формирование заявления-анкеты (в том числе получение биометрических данных) для оформления украинцам паспорта впервые после достижения 18-летнего возраста.
Как сообщают Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрена возможность оформления паспорта без представления документов с фотоизображением лица, выданных уполномоченными органами, учреждениями, организациями.
Зарубежным подразделениям ГП "Документ" предоставлена возможность проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица.
Соответствующие изменения внесены в порядок реализации экспериментального проекта по оформлению за границей паспортов украинцев, оформлению и обмену иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине, вида на постоянное проживание. Последняя функция для ГП "Документ", напомним, была введена в августе.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, что подразделения паспортного сервиса украинского госпредприятия "Документ" работают уже в таких странах как Польша, Словакия, Чехия, Турция, Германия и Испания.
Отметим также, что благодаря сотрудничеству с ГП "Документ" Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, украинцы могут восстановить украинское водительское удостоверение в упомянутых странах (кроме Словакии, где пока доступен исключительно обмен этих документов).
Источник фото: ua.depositphotos.com