Кабмин разрешил оформлять и обновлять вид на жительство в Украине за ее пределами

Кабинет министров ввел механизм заграничного оформления или обмена в связи с потерей, похищением или непригодностью для дальнейшего использования вида на постоянное жительство в Украине.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 22 августа. Им внесены изменения в постановление №678 от 10 июня 2022 года, которым был утвержден экспериментальный проект по оформлению паспортов (в частности, заграничных) гражданам Украины, находящимся за границей.

Оформлять виды на жительство будет тоже, как указано, обособленное подразделение (филиал, представительство) госпредприятия, относящегося к сфере управления Государственной миграционной службы.

Также за границей вид на жительство можно будет обменять в связи с достижением 25- или 45-летнего возраста (но только в случае, если соответствующий иностранец или лицо без гражданства документированы видом, не содержащим бесконтактного электронного носителя).

Напомним, что подразделения паспортного сервиса украинского госпредприятия "Документ" уже работают в таких странах как Польша, Словакия, Чехия, Турция, Германия и Испания.

Отметим при этом, что еще в октябре 2022 года Кабмин продлил действие вида на жительство, а также паспортов с не вклеенными после 25- или 45-летия фото до конца войны. В то же время это решение не касалось граждан России, имеющих виды на жительство в Украине.

Более того, правительство тогда остановило рассмотрение территориальными органами ГМС заявлений граждан РФ об оформлении разрешения на иммиграцию, оформлении и обмене свидетельств на постоянное или временное проживание.