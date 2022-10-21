Кабмин продлил виды на жительство и паспорта с не вклеенными после 25- или 45-летия фото до конца войны

Кабинет министров установил, что виды на временное/постоянное проживание, срок действия которых истек или которые подлежат обмену после 24 февраля этого года, все равно будут подтверждать законные основания для проживания в Украине и право на въезд в Украину до конца действия военного положения и в течение 30 дней после этого.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании Кабмина 21 октября. В то же время оно не касается граждан России, имеющих виды на жительство в Украине.

Кроме того, правительство предусмотрело, что паспорта граждан Украины в форме карточки, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и после этой даты, а также паспорта образца 1994 года, в которые не была вклеена новая фотография лица после достижения ею 25- или 45-летнего возраста (если такой срок наступил за 30 дней до 24 февраля и после этой даты), все равно являются документами, подтверждающими гражданство Украины.

Такие паспорта будут подлежать обмену или вклеиванию новых фотографий в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Напомним также, что правительство усовершенствовало процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.

Кроме того, ранее Кабмин принял решение повысить с 1 ноября стоимость административных услуг в сфере миграции, в частности стоимость оформления внутренних и заграничных паспортов, видов на жительство и удостоверений беженца.

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