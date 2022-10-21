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Кабмін продовжив посвідки на проживання та паспорти з не вклеєними після 25- чи 45-річчя фото до кінця війни
Кабінет міністрів встановив, що посвідки на тимчасове/постійне проживання, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого цього року, все одно підтверджуватимуть законні підстави для проживання в Україні та право на в’їзд в Україну до кінця дії воєнного стану та ще протягом 30 днів після цього.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну 21 жовтня. Водночас воно не стосується громадян Росії, які мають посвідки на проживання в Україні.
Крім того, уряд передбачив, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не було вклеєно нову фотокартку особи після досягнення нею 25- чи 45-річного віку (якщо такий строк настав за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати), все одно є документами, що підтверджують громадянство України.
Такі паспорти підлягатимуть обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що уряд вдосконалив процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей.
Крім того, раніше Кабмін ухвалив рішення підвищити з 1 листопада вартість адміністративних послуг у сфері міграції, зокрема вартість оформлення внутрішніх та закордонних паспортів, посвідок на проживання та посвідчень біженця.
Джерело фото: ua.depositphotos.com