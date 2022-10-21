Кабмін продовжив посвідки на проживання та паспорти з не вклеєними після 25- чи 45-річчя фото до кінця війни

Кабінет міністрів встановив, що посвідки на тимчасове/постійне проживання, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого цього року, все одно підтверджуватимуть законні підстави для проживання в Україні та право на в’їзд в Україну до кінця дії воєнного стану та ще протягом 30 днів після цього.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну 21 жовтня. Водночас воно не стосується громадян Росії, які мають посвідки на проживання в Україні.

Крім того, уряд передбачив, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не було вклеєно нову фотокартку особи після досягнення нею 25- чи 45-річного віку (якщо такий строк настав за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати), все одно є документами, що підтверджують громадянство України.

Такі паспорти підлягатимуть обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо також, що уряд вдосконалив процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей.

Крім того, раніше Кабмін ухвалив рішення підвищити з 1 листопада вартість адміністративних послуг у сфері міграції, зокрема вартість оформлення внутрішніх та закордонних паспортів, посвідок на проживання та посвідчень біженця.

Джерело фото: ua.depositphotos.com