- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В "Дії" переселенці зможуть змінити адресу місця проживання
Внутрішньо переміщені особи незабаром зможуть змінити місце проживання в кілька кліків і скасувати свій статус у застосунку “Дія”.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Внутрішньо переміщені особи зможуть у кілька кліків змінити місце проживання та скасувати свій статус у застосунку "Дія". Розпочинаємо бета-тестування нових послуг", - зазначив Федоров.
Він підкреслив, що після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйони людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку", - зауважив міністр.
Він закликав долучатися до бета-тесту за посиланням та ділитися фідбеком.
"Після старту бета-тестування ви отримаєте на пошту детальну інструкцію щодо його проходження", - зазначив Федоров.
Як зазначили в Мінцифрі, для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в Дії. А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно:
• фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію;
• мати довідку ВПО в "Дії".
Нагадаємо, скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.
Зазначимо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.