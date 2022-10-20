В приложении "Дія" переселенцы смогут изменить адрес места жительства

Внутренне перемещенные лица в скором времени смогут изменить место жительства в несколько кликов и отменить свой статус в приложении "Дія".

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов изменить место жительства и отменить свой статус в приложении "Дія". Начинаем бета-тестирование новых услуг", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в "Дії".

"Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или совсем отменить статус ВПЛ в приложении", - отметил министр.

Он призвал присоединяться к бета-тесту по ссылке и делиться фидбеком.

"После старта бета-тестирования вы получите на почту подробную инструкцию по его прохождению", – отметил Федоров.

Как отметили в Минцифре, для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в "Дії". А чтобы присоединиться к тестированию смены проживания ВПЛ, необходимо:

• физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию;

• иметь справку ВПЛ в "Дія".

Напомним, скоро в приложении "Действие" можно будет в 2 клика получить справкуо месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.

Отметим, в приложении "Действие" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.