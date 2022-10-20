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В приложении "Дія" переселенцы смогут изменить адрес места жительства
Внутренне перемещенные лица в скором времени смогут изменить место жительства в несколько кликов и отменить свой статус в приложении "Дія".
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов изменить место жительства и отменить свой статус в приложении "Дія". Начинаем бета-тестирование новых услуг", - отметил Федоров.
Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в "Дії".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или совсем отменить статус ВПЛ в приложении", - отметил министр.
Он призвал присоединяться к бета-тесту по ссылке и делиться фидбеком.
"После старта бета-тестирования вы получите на почту подробную инструкцию по его прохождению", – отметил Федоров.
Как отметили в Минцифре, для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в "Дії". А чтобы присоединиться к тестированию смены проживания ВПЛ, необходимо:
• физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию;
• иметь справку ВПЛ в "Дія".
Напомним, скоро в приложении "Действие" можно будет в 2 клика получить справкуо месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.
Отметим, в приложении "Действие" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.