В Украине изменили процедуру продления действия загранпаспортов

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что теперь вклеить фотографии детей в загранпаспорт родителей или продлить загранпаспорт возможно:

если у территориальных органов/подразделений миграционной службы, посольств или консульских учреждений отсутствует техническая возможность (отсутствует подключение к Единому государственному демографическому реестру) оформить новый загранпаспорт;

в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с неотложной потребностью в лечении уезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживавшего за границей.

Кроме того, ряд изменений касаются процедур продления срока действия загранпаспорта:

срок действия загранпаспорта продлевается на пять лет с даты подачи заявления о продлении срока его действия;

заявление о продлении действия паспорта может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты его окончания;

срок действия загранпаспорта, выданного до введения оформления паспорта для выезда за границу, образец бланка которого утвержден постановлением КМУ от 23 декабря 2004 № 1725, не продлевается;

в случае продления срока действия загранпаспорта ребенку, не достигшему 16 лет, по желанию его законного представителя, в такой документ вклеивается фотография с изображением ребенка, которое соответствует возрасту, достигнутому им на момент обращения;

если речь идет о продлении срока действия загранпаспорта для выезда за границу ребенка в возрасте от 16 до 18 лет – вклеивание фотографии осуществляется по желанию ребенка.

Отметим, что Кабинет Министров Украины повысил стоимость административных услуг в сфере миграции с 1 ноября.

Теперь оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 3 или 7 дней подорожает с 704 до 992 грн.