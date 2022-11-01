Кабмін зупинив розгляд заяв росіян щодо дозволів на імміграцію та посвідок на проживання

На період дії воєнного стану та протягом 30 днів від дня його припинення або скасування Кабмін зупинив розгляд територіальними органами Державної міграційної служби заяв громадян РФ про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обмін посвідок на постійне чи тимчасове проживання. Про це повідомляють у Державній міграційній службі (ДМС).

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Крім того, громадянам Росії відмовлятимуть у прийнятті нових заяв.

В уряді уточнили, що зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ за таких умов:

громадянин РФ є чоловіком чи дружиною громадянина України;

вони є дітьми або батьками громадян України;

повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

особами, які прослужили у Збройних силах України три та більше років;

особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

У відомстві також зазначають, що громадяни РФ, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз'єднання сім'ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24 лютого 2022 року до дня набуття чинності цією постановою.

Нагадаємо, що й у Чехії 25 жовтня набула чинності заборона на в'їзд до країни через зовнішній кордон Шенгенської зони (тобто повітрям) для громадян Росії. Відповідне рішення було ухвалене чеським урядом за пропозицією Міністерства закордонних справ ще 12 жовтня.