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Кабмин остановил рассмотрение заявлений россиян по поводу разрешений на иммиграцию и вид на жительство

Кабмин остановил рассмотрение заявлений россиян по поводу разрешений на иммиграцию и вид на жительство

На период действия военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены Кабмин остановил рассмотрение территориальными органами Государственной миграционной службы заявлений граждан РФ об оформлении разрешения на иммиграцию, оформлении и обмене свидетельств на постоянное или временное проживание. Об этом сообщают в Государственной миграционной службе (ГМС).

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Кроме того, гражданам России будут отказываться в принятии новых заявлений.

В правительстве уточнили, что указанные ограничения не распространяются на граждан РФ при следующих условиях:

  • гражданин РФ является супругом гражданина Украины;
  • они есть детьми или родителями граждан Украины;
  • полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;
  • лицами, прослужившими в Вооруженных силах Украины три и более;
  • лицами, которые согласно закону прибыли в Украину для трудоустройства.

В ведомстве также отмечают, что граждане РФ, прибывшие в Украину с целью трудоустройства или с целью воссоединения семьи, должны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления обратиться в ГМС за обменом вида на временное проживание, если срок обращения за ее обменом наступил в период с 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу этого постановления.

Напомним, что и в Чехии 25 октября вступил в силу запрет на въезд в страну через внешнюю границу Шенгенской зоны (т.е. воздухом) для граждан России. Соответствующее решение было принято чешским правительством по предложению Министерства иностранных дел еще 12 октября.

Автор:
Максим Беркаль