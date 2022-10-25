У Чехії почала діяти заборона на в'їзд для росіян

У Чехії 25 жовтня набула чинності заборона на в'їзд до країни через зовнішній кордон Шенгенської зони (тобто повітрям) для громадян Росії. Відповідне рішення було ухвалене чеським урядом за пропозицією Міністерства закордонних справ ще 12 жовтня.

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Таким чином Чехія приєднується до Польщі, Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії, які раніше також закрили свої кордони для російських туристів. Втім, на відміну від згаданих країн Чехія з РФ прямо не межує.

"Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії в'їжджають до 200 громадян РФ", - зазначав чеський міністр закордонних справ Ян Липавський.

Зважаючи на це, і було вирішено заборонити в'їзд російським громадянам, які прибувають на територію Чехії через міжнародний аеропорт з туристичними, спортивними або культурними цілями.

Причому цей захід застосовуватиметься до чинної шенгенської візи, виданої будь-якою країною-членом ЄС, не обов'язково самою Чехією.

Зазначимо, що окрім запровадження цієї заборони, чеський уряд також скоригував статус українських студентів, щоб вони могли вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист у державі ЄС, відмінній від Чехії. Тим часом у самій Україні такі студенти, нагадаємо, зіткнулися з неможливістю покинути країну та конфліктами з прикордонниками на цьому ґрунті.

Крім того, було дозволено в Чехію в'їзд для студентів з Білорусі, які навчатимуться тут на основі міжнародної стипендії, а не лише громадяни Білорусі, які вже мають у Чехії сім'ї, як це було до того.

Нагадаємо, що Чехія стала першою країною ЄС, яка призупинила видачу віз росіянам після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зробивши це вже 25 лютого. У червні було затверджено заборону на видачу до кінця березня 2023 року віз та посвідок на проживання громадянам не лише РФ, а й Білорусі, за винятком видачі гуманітарних віз.