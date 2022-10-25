В Чехии начал действовать запрет на въезд для россиян

В Чехии 25 октября вступил в силу запрет на въезд в страну через внешнюю границу Шенгенской зоны (то есть, по воздуху) для граждан России. Соответствующее решение было принято чешским правительством по предложению Министерства иностранных дел еще 12 октября.

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Таким образом, Чехия присоединяется к Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии, которые ранее также закрыли свои границы для российских туристов. Впрочем, в отличие от упомянутых стран, Чехия с РФ напрямую не граничит.

"Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию въезжают до 200 граждан РФ", - отмечал чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

Ввиду этого и было решено запретить въезд российским гражданам, которые прибывают на территорию Чехии через международный аэропорт с туристическими, спортивными или культурными целями.

Причем данная мера будет применяться к имеющим действующую шенгенскую визу, выданную любой страной-членом ЕС, не обязательно самой Чехией.

Отметим, что кроме введения этого запрета, чешское правительство также скорректировало статус украинских студентов, чтобы они могли поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в государстве ЕС, отличном от Чехии. Тем временем в самой Украине такие студенты, напомним, столкнулись с невозможностью покинуть страну и конфликтами с пограничниками на этой почве.

Кроме того, был разрешен в Чехию въезд для студентов из Беларуси, которые будут учиться здесь на основе международной стипендии, а не только граждане Беларуси, у которых уже находятся в Чехии семьи, как это было до того.

Напомним, что Чехия стала первой страной ЕС, приостановившей выдачу виз россиянам после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав это уже 25 февраля. В июне был утвержден запрет на выдачу до конца марта 2023 года виз и видов на жительство гражданам не только РФ, но и Беларуси, за исключением выдачи гуманитарных виз.