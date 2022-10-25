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В Чехии начал действовать запрет на въезд для россиян
В Чехии 25 октября вступил в силу запрет на въезд в страну через внешнюю границу Шенгенской зоны (то есть, по воздуху) для граждан России. Соответствующее решение было принято чешским правительством по предложению Министерства иностранных дел еще 12 октября.
Таким образом, Чехия присоединяется к Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии, которые ранее также закрыли свои границы для российских туристов. Впрочем, в отличие от упомянутых стран, Чехия с РФ напрямую не граничит.
"Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию въезжают до 200 граждан РФ", - отмечал чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
Ввиду этого и было решено запретить въезд российским гражданам, которые прибывают на территорию Чехии через международный аэропорт с туристическими, спортивными или культурными целями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Причем данная мера будет применяться к имеющим действующую шенгенскую визу, выданную любой страной-членом ЕС, не обязательно самой Чехией.
Отметим, что кроме введения этого запрета, чешское правительство также скорректировало статус украинских студентов, чтобы они могли поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в государстве ЕС, отличном от Чехии. Тем временем в самой Украине такие студенты, напомним, столкнулись с невозможностью покинуть страну и конфликтами с пограничниками на этой почве.
Кроме того, был разрешен в Чехию въезд для студентов из Беларуси, которые будут учиться здесь на основе международной стипендии, а не только граждане Беларуси, у которых уже находятся в Чехии семьи, как это было до того.
Напомним, что Чехия стала первой страной ЕС, приостановившей выдачу виз россиянам после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав это уже 25 февраля. В июне был утвержден запрет на выдачу до конца марта 2023 года виз и видов на жительство гражданам не только РФ, но и Беларуси, за исключением выдачи гуманитарных виз.