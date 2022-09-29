Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну

Правительство Финляндии "существенно" ограничит право граждан России на въезд в страну в качестве туристов или при поездках в другие страны Шенгенской зоны. Также финские власти планируют построить пограничное заграждение на границе с РФ.

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Об этом говорится в заявлении правительства Финляндии.

"В четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое значительно ограничит право граждан России на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии в качестве транзитной страны при поездках в другие части Шенгенской зоны", – говорится в заявлении.

Кроме того, финские власти планируют построить забор на границе с Россией.

"Правительство получило информацию о средствах усиления контроля на границе между Финляндией и Россией посредством пограничного заграждения", – говорится в заявлении.

Отметим, Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.

После того, как лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о мобилизации, на границе с Финляндией образовались километровые очереди.

Напомним, что накануне перестали пускать граждан РФ из-за внешних шенгенских границ Польша, Литва, Латвия и Эстония.