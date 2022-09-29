Фінляндія обмежить право росіян на в'їзд у країну

Уряд Фінляндії "істотно" обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни як туристів або за умов поїздок в інші частини Шенгенської зони. Також фінська влада розгляне можливість використання прикордонного загородження на кордоні з РФ.

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Про це йдеться у заяві уряду Фінляндії.

"У четвер, 29 вересня, уряд ухвалить постанову, яка значно обмежить право громадян росії на в'їзд до Фінляндії як туристів і використання Фінляндії як транзитної країни за умови поїздок в інші частини Шенгенської зони", – йдеться у заяві.

Крім того, фінська влада планує побудувати паркан на кордоні з Росією.

"Уряд отримав інформацію про засоби посилення контролю на кордоні між Фінляндією та Росією за допомогою прикордонного загородження", – сказано у заяві.

Зазначимо, Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км.

Після того, як лідер країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію, на кордоні РФ з Фінляндією утворилися кілометрові черги.

Нагадаємо, що напередодні перестали пускати громадян РФ через зовнішні шенгенські кордони Польща, Литва, Латвія та Естонія.