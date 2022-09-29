"Провоцируют конфликты": В ГПСУ пожаловались на акцию студентов иностранных вузов на КПП "Шегини"

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что в пунктах пропуска на границе участились случаи создания конфликтных ситуаций отдельными категориями граждан и призывает не допускать их создания в дальнейшем. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Один из случаев конфликтной ситуации из-за отказа в пропуске студенту имел место на Львовщине. В сети распространили видео якобы задержания пограничниками такого лица в одном из пунктов пропуска. Пользователи, распространившие видео, сообщают, что пограничники действуют незаконно по отношению к гражданам", - напоминают в нем.

При этом в ГПСУ подчеркивают, что этот 21-летний гражданин пытался выехать за границу уже в девятый раз и при каждом факте отказа в пересечении границы на выезд из Украины молодому человеку документально доводилось решение об отказе, в котором указывались конкретные нормы законодательства, согласно которым действуют пограничники.

Получив очередной отказ, тот, как указывают в ведомстве, начал возмущаться и отказывался покинуть территорию служебного помещения пограничной службы и пункта пропуска в целом.

"За злостное неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника при исполнении им служебных обязанностей, связанных с осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины в отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 185-10 Кодекса об административных правонарушениях. Решение об ответственности будут принимать судебные органы", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе в этой связи призывали граждан заблаговременно, до пересечения границы, внимательно изучать нормы законодательства, регламентирующие пересечение границы и не создавать конфликтных ситуаций.

"Граждане, несмотря на установленные ограничения, сознательно и намеренно отправляются на государственную границу и создают конфликтные ситуации в пунктах пропуска, пытаясь использовать конфликтную ситуацию для получения разрешения на выезд из Украины. Ежесуточно пограничникам на законных основаниях приходится выносить решение об отказе в пересечении границы. Нередко лица называют решения, которые их не устраивают, незаконными", - пожаловались там.

В ГПСУ подчеркивают, что в соответствии с требованиями Правил пересечения государственной границы гражданами Украины ограничено право пересечения границы на выезд из Украины и военнообязанным лицам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, определенным в абзацах 2 – 8 части 3 статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности, и студентам.

Напомним, что с 20 сентября в пункте пропуска "Шегини" группа из нескольких десятков студентов иностранных вузов пытается выехать за границу на обучение, однако им соответственно, массово в этом отказывают при каждой очередной попытке. 28 сентября на КПП был задержан один из участников акции.

Как сообщалось в Telegram-канале Student Out, освещающего ситуацию, задержанный по имени Тимофей заявил, что был избит при задержании, что подтвердили и другие присутствующие студенты. Заявлялось, что "парень в шоковом состоянии, на руках есть следы наручников", на место была вызвана скорая помощь, а также молодой человек написал соответствующее заявление в полицию.