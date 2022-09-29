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"Провокують конфлікти": В ДПСУ поскаржилися на акцію студентів іноземних вишів на КПП "Шегині"
Державна прикордонна служба України заявляє, що у пунктах пропуску на кордоні почастішали випадки створення конфліктних ситуацій окремими категоріями громадян, і закликає не допускати їх створення в подальшому. Про це йдеться у повідомленні відомства.
"Один з випадків конфліктної ситуації через відмову у пропуску студенту мав місце на Львівщині. В мережі поширили відео начебто затримання прикордонниками такої особи в одному з пунктів пропуску. Користувачі, які поширили відео, повідомляють, що прикордонники діють незаконно стосовно громадян", - нагадують у ньому.
При цьому в ДПСУ підкреслюють, що цей 21-річний громадянин намагався виїхати за кордон вже вдев’яте і при кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники.
Натомість отримавши чергову відмову, той, як вказують у відомстві, почав обурюватися і відмовлявся покинути територію службового приміщення прикордонної служби та пункту пропуску загалом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"За злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі прикордонника під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних зі здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відносно порушника було складено адміністративний протокол за статтею 185-10 Кодексу про адміністративні правопорушення. Рішення про відповідальність будуть приймати судові органи", - сказано в повідомленні.
В Держприкордонслужбі у зв'язку з цим закликали громадян завчасно, до перетину кордону, уважно вивчати норми законодавства, що регламентують перетин кордону і не створювати конфліктних ситуацій.
"Громадяни, не зважаючи на встановлені обмеження, свідомо та навмисно вирушають на державний кордон та створюють конфліктні ситуації у пунктах пропуску, намагаючись використати конфліктну ситуацію для отримання дозволу на виїзд з України. Щодобово прикордонникам на законних підставах доводиться виносити рішення про відмову в перетинанні кордону. Нерідко особи називають рішення, які їх не влаштовують, незаконними", - поскаржилися там.
У ДПСУ підкреслюють, що відповідно до вимог Правил перетинання державного кордону громадянами України, обмежено право перетинання кордону на виїзд з України і військовозобов’язаним особам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначеним в абзацах 2 – 8 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, і студентам.
Нагадаємо, що з 20 вересня у пункті пропуску "Шегині" група з декількох десятків студентів іноземних вишів намагаються виїхати за кордон на навчання, однак їм, відповідно, масово в цьому відмовляють при кожній черговій спробі. 28 вересня на КПП був затриманий один з учасників акції.
Як повідомлялося в Telegram-каналі Student Out, який висвітлює ситуацію, затриманий на ім'я Тимофій заявив, що був побитий при затриманні, що підтвердили й інші присутні студенти. Заявлялося, що "хлопець у шоковому стані, на руках є сліди кайданів", на місце викликали швидку допомогу, а також молодик написав відповідну заяву в поліцію.