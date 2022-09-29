"Провокують конфлікти": В ДПСУ поскаржилися на акцію студентів іноземних вишів на КПП "Шегині"

Державна прикордонна служба України заявляє, що у пунктах пропуску на кордоні почастішали випадки створення конфліктних ситуацій окремими категоріями громадян, і закликає не допускати їх створення в подальшому. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Один з випадків конфліктної ситуації через відмову у пропуску студенту мав місце на Львівщині. В мережі поширили відео начебто затримання прикордонниками такої особи в одному з пунктів пропуску. Користувачі, які поширили відео, повідомляють, що прикордонники діють незаконно стосовно громадян", - нагадують у ньому.

При цьому в ДПСУ підкреслюють, що цей 21-річний громадянин намагався виїхати за кордон вже вдев’яте і при кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники.

Натомість отримавши чергову відмову, той, як вказують у відомстві, почав обурюватися і відмовлявся покинути територію службового приміщення прикордонної служби та пункту пропуску загалом.

"За злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі прикордонника під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних зі здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відносно порушника було складено адміністративний протокол за статтею 185-10 Кодексу про адміністративні правопорушення. Рішення про відповідальність будуть приймати судові органи", - сказано в повідомленні.

В Держприкордонслужбі у зв'язку з цим закликали громадян завчасно, до перетину кордону, уважно вивчати норми законодавства, що регламентують перетин кордону і не створювати конфліктних ситуацій.

"Громадяни, не зважаючи на встановлені обмеження, свідомо та навмисно вирушають на державний кордон та створюють конфліктні ситуації у пунктах пропуску, намагаючись використати конфліктну ситуацію для отримання дозволу на виїзд з України. Щодобово прикордонникам на законних підставах доводиться виносити рішення про відмову в перетинанні кордону. Нерідко особи називають рішення, які їх не влаштовують, незаконними", - поскаржилися там.

У ДПСУ підкреслюють, що відповідно до вимог Правил перетинання державного кордону громадянами України, обмежено право перетинання кордону на виїзд з України і військовозобов’язаним особам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначеним в абзацах 2 – 8 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, і студентам.

Нагадаємо, що з 20 вересня у пункті пропуску "Шегині" група з декількох десятків студентів іноземних вишів намагаються виїхати за кордон на навчання, однак їм, відповідно, масово в цьому відмовляють при кожній черговій спробі. 28 вересня на КПП був затриманий один з учасників акції.

Як повідомлялося в Telegram-каналі Student Out, який висвітлює ситуацію, затриманий на ім'я Тимофій заявив, що був побитий при затриманні, що підтвердили й інші присутні студенти. Заявлялося, що "хлопець у шоковому стані, на руках є сліди кайданів", на місце викликали швидку допомогу, а також молодик написав відповідну заяву в поліцію.