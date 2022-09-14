Раді пропонують дозволити виїзд з України під заставу 13 тисяч гривень, щомісячну плату та пожертву на ЗСУ

Депутат Верховної Ради Георгій Мазурашу ("Слуга народа") пропонує парламенту дозволити виїзд військовозобов'язаних українців за кордон за умови надання документів, що підтверджують наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на час виїзду (в липні-листопаді 2022 року це становить 13 тисяч гривень).

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Про це йдеться в його законопроекті, зареєстрованому в Раді 13 вересня під №8029. При цьому передбачається, що зазначені кошти громадянин не зможе використовувати за межами України.

Також, згідно з пропозицією, потрібно буде надати документ, що підтверджує передачу банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов’язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює мінімум розміру податків з мінімальної заробітної плати (на час перерахунку) за кожен місяць (або частину місяця) перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану.

Крім цього, умовою буде надання банку дозволу відраховувати з рахунку з гарантійним внеском мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України після завершення кожного місяця, протягом якого громадянин перебував за кордоном під час дії воєнного стану (або якщо громадянин не повідомив банк про повернення в Україну).

В якості іншої можливості виїхати за кордон тим, кому це наразі заборонено через військовий стан, нардеп пропонує встановити рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон (у тому числі для перевезення гуманітарних вантажів) або навання документів про навчання чи вступ на навчання у зарубіжному навчальному закладі, або ж письмове погодження на виїзд за кордон від воєнкомату.

Натомість депутат пропонує запровадити зобов'язання для тих, хто виїхав за кордон під час дії воєнного стану не за вищезазначеними умовами, і не мають права на відстрочку від призову навійськову службу під час мобілізації, перерахувати на спецрахунок для підтримки ЗСУ 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян (тобто 26 тисяч гривен станом на зараз) за кожен місяць перебування за кордоном, якщо вони захочуть знову в'їхати в Україну.

Підкреслимо, що наразі громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну. Однак Мазурашу хоче змінити цю норму, додавши до неї гарантування необмеженого виїзду, але зробивши у ній при цьому відсилку до вищезазначених виключень.

Нагадаємо при цьому, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився підписувати постанову, про прийняття якої повідомляв раніше уряд: вона стосувалася дозволу з 1 вересня військовозобов'язаним співробітникам компаній виїжджати за кордон у відрядження на строк до 7 днів під заставу 200 тисяч гривень. Як заявив він вже 14 вересня, документ досі знаходиться на доопрацюванні в Міністерстві економіки.

Натомість до цього повідомлялося, що уряд дозволив морякам виїжджати з України, але лише за погодженням з воєнкоматом. По факту ж стало відомо, що відповідна постанова дійсно була прийнята, але пізніше - 2 вересня: у Держприкордонслужбі пояснили, що саме вона передбачає.