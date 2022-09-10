З початку війни понад 8 тисяч військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти з України

Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону більше 8 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.

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Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що понад 5,6 тисячі порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта намагалися злукавити на паспортному контролі.

У відомстві підкреслили, що попри те, що спроба незаконного перетинання державного кордону карається в адміністративному порядку, чимало ухилянтів та їхніх помічників вдаються до супутніх кримінальних правопорушень.

Так, з початку повномасштабної війни, зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 3,8 млн гривень.

Також за матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби розпочато понад 1450 кримінальних проваджень, з яких: за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст.332 ККУ) – понад 270; за підроблення документів та використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) – 1160; за ухилення від призову (ст.336 ККУ) – 17.

Майже 600 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та близько 200 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

"Наголошуємо, що на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за виключенням деяких категорій осіб", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, мають право на виїзд. У МВС розповіли, які документи потрібні для цього.