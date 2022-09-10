С начала войны более 8 тысяч военнообязанных мужчин пытались бежать из Украины

С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы более 8 тысяч мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что более 5,6 тысяч нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные пытались обмануть пограничников на паспортном контроле.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что попытка незаконного пересечения государственной границы наказывается в административном порядке, многие уклоняющиеся и их помощники прибегают к сопутствующим уголовным правонарушениям.

Так, с начала полномасштабной войны, зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников, во время которых пограничникам предлагали взятки на общую сумму более 3,8 млн. гривен.

Также по материалам сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы начато более 1450 уголовных производств, из которых: за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст.332 УКУ) – более 270; за подделку документов и использование поддельных документов (ст. 358 УКУ) – 1160; за уклонение от призыва (ст.336 УК) – 17.

Почти 600 гражданам объявили подозрения в совершении этих преступлений и около 200 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

"Отмечаем, что на период действия правового режима военного положения выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается, за исключением некоторых категорий лиц", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, мужчины-студенты, которые учатся за границей, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд. В МВД рассказали, какие документы нужны для этого.