Шмигаль відмовився підписувати постанову, що дозволяла закордонні відрядження чоловіків з вересня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову, що дозволяє з 1 вересня військовозобов'язаним співробітникам компаній виїзд за кордон у відрядження на строк до 7 днів під заставу 200 тисяч гривень. Про це заявив на брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Liga.net.

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"Ми анонсували, що було прийняте рішення на Кабміні, але постанова ще не підписана. Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі. Якщо вона буде підписана, ми цю послугу дуже швидко реалізуємо", – сказав він.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі, що в тому, що прем'єр відклав підписання цієї постанови, "немає нічого дивного".

"Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що, зрозуміло, не змогло переконати суспільство у його доцільності. Наскільки негативно заборона впливає на зайнятість та ВВП? Хтось вивчив? Які цифри? Наскільки позитивно механізм вплине на розвиток економіки?" – зазначив він.

Зокрема, за словами нардепа, незрозумілим є обґрунтування умови щодо необхідності середньої зарплати у відповідній компанії не менше 20 тисяч гривень, якщо середня зарплата в січні в країні становила 14577 гривень, а з того часу, за даними Національного банку України, вона зменшилася на 12% .

"Звідки сума застави у 200 тисяч гривень за людину? Чому саме 200 і яка природа цього платежу при неповерненні працівника? Штраф? Але ж штраф сплачується лише на підставі закону, а не експерименту. Чому людину випускають на гранично короткий термін у 7 днів, збільшуючи ризик його неповернення вчасно? - задався питаннями Гетманцев.

Крім того, він здивувався, чому було заявлено про наявність не менше 10 співробітників, а також чому не розглядається "варіант видачі тимчасових документів".

"Зрозуміло, що на сьомий місяць війни з відрядженнями потрібно щось вирішувати. Однак, очевидно і те, що настав час приймати виважені та прораховані рішення замість інтуїтивних. Підтримую позицію прем'єра", - підкреслив депутат.

Нагадаємо, що 19 серпня в уряді офіційно оголосили, що він "прийняла постанову", яка дозволить в експериментальному порядку запустити проект "єВідрядження", в рамках якого з 1 вересня через портал держпослуг "Дія" видаватимуться дозволи на виїзд з України для працюючих на фізосіб-підприємців та на юрособи чоловіків.

Повідомлялося, що для цього роботодавець має подати податкову звітність, не мати боргів зі сплати єдиного внеску на державне соціальне страхування, мати середню зарплату по підприємству не нижче 20 тисяч гривень, кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10, а також внести "гарантований платіж" у сумі 200 тисяч гривень.

При цьому було передбачено, що дозволи на виїзд зможуть отримати не більше 10% застрахованих осіб та не більше 10 осіб із компанії одночасно. Проект постанови було розроблено Міністерством економіки, яке першим і поспішило повідомити про його схвалення урядом.