Зеленський відповів на петицію про дозвіл виїзду чоловіків призового віку за кордон

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, де пропонувалося зняти обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку без військового досвіду. Відповідну відповідь опубліковано на сайті Президента.

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У тексті петиції було сказано, що в Україні є 625 тис. чоловіків, які пройшли відповідне навчання, вміють поводитися зі зброєю, а також мають відповідний рівень фізичної та психологічної підготовки.

"Воювати повинні боєздатні люди. Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців, які можуть воювати на інформаційному фронті та бути кориснішими, працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям та підтримуючи армію заробленими коштами", - повідомлялося у тексті петиції.

У свою чергу у Зеленського відповіли, що відповідно до чинного законодавства громадяни, які перебувають у запасі та не покликані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків з мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації можуть бути згідно із законом залучені до виконання робіт, що мають оборонний характер.

При цьому відповідно до закону обмеження на перетин кордону для чоловіків призовного віку буде скасовано після закінчення військового стану. При цьому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання, які торкнулися петиції.

Нагадаємо, 13 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направив Міністерству оборони звернення, в якому попросив дозволити студентам виїжджати за кордон під час воєнного стану в Україні.

30 червня депутат від "Слуги народу" Георгій Мазураш вніс у Верховну Раду законопроект №7484-1, який пропонує встановити право на виїзд з України під час воєнного стану, зокрема моряків. Однак, цей документ досі парламентом не розглядався.

11 серпня на сайті президента електронна петиція про дозвіл працівникам морського транспорту на перетин державного кордону України в період загальної мобілізації набрала 25 тисяч голосів. Подали його ще 18 травня.