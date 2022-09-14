Раде предлагают разрешить выезд из Украины под залог 13 тысяч гривен, ежемесячную плату и отчисление на ВСУ

Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу ("Слуга народа") предлагает парламенту разрешить выезд военнообязанных украинцев за границу при предоставлении документов, подтверждающих наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных человек на время выезда (в июле-ноябре 2022 это составляет 13 тысяч гривен).

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Об этом говорится в его законопроекте, зарегистрированном в Раде 13 сентября под №8029. При этом предполагается, что эти средства гражданин не сможет использовать за пределами Украины.

Также, согласно предложению, нужно будет предоставить документ, подтверждающий передачу банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом средствами в сумме, равной минимуму размера налогов с минимальной заработной платы (на время перерасчета) за каждый месяц (или часть месяца) пребывания за границей во время действия в Украине военного положения.

Кроме того, условием будет предоставление банку разрешения отчислять со счета с гарантийным взносом минимальную сумму на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины по истечении каждого месяца, в течение которого гражданин находился за границей во время действия военного положения (или если гражданин не сообщил банк о возвращении в Украину).

В качестве другой возможности уехать за границу тем, кому это запрещено из-за военного положения, нардеп предлагает установить решение органа государственной власти об официальной командировке за границу (в том числе для перевозки гуманитарных грузов) или предоставление документов об обучении или поступлении на обучение в зарубежном учебном заведении, или же письменное согласование на выезд за границу от военкомата.

В то же время депутат предлагает ввести обязательство для тех, кто выехал за границу во время действия военного положения не по вышеупомянутым условиям и не имеет права на отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации, перечислить на спецсчет для поддержки ВСУ 10 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (то есть 26 тысяч гривен на сегодня) за каждый месяц пребывания за границей, если они захотят снова въехать в Украину.

Подчеркнем, что на сегодня гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Однако Мазурашу хочет изменить эту норму, добавив в нее гарантирование неограниченного выезда, но сделав в ней при этом отсылку к вышеупомянутым исключениям.

Напомним при этом, что премьер-министр Денис Шмыгаль отказался подписывать постановление, о принятии которого сообщало ранее правительство: оно касалось разрешения с 1 сентября военнообязанным сотрудникам компаний выезжать за границу в командировку на срок до 7 дней под залог 200 тысяч гривен. Как заявил он уже 14 сентября, документ по-прежнему находится на доработке в Министерстве экономики.

До этого сообщалось, что правительство разрешило морякам выезжать из Украины, но только по согласованию с военкоматом. По факту же стало известно, что соответствующее постановление действительно было принято, но позже – 2 сентября: в Госпогранслужбе объяснили, что именно оно предусматривает.