Моряков будут выпускать за границу: Кабмин принял постановление

Украинские моряки призывного возраста смогут выезжать за границу. Такое решение принял сегодня, 27 августа, Кабмин.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее постановление на сегодняшнем заседании", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

"Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - отметил Шмигаль.

Отметим, что с началом войны у моряков возникла большая проблема. Украинцы-моряки призывного возраста не могли выехать за границу, чтоб работать на судах, даже имея на руках уже заключённые контракты. По этому поводу было немало обращений моряков к властям.

Ранее Кабмин разрешил выезд с 1 сентября за границу сроком до семи дней работникам экспортоориентированных компаний. Указанная возможность будет реализована для физических и юридических лиц как услуга "Єкомандировки".